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12 апреля, 13:08
НовостиОбщество

Премьера на «Радио России. Калмыкия»! Тематический проект о безопасности дорожного движения - «Зеленая волна»

Премьера на «Радио России. Калмыкия»! Тематический проект о безопасности дорожного движения - «Зеленая волна»

Это цикловая  ежедневная программа. Главная цель: обратить пристальное внимание жителей региона на культуру и правила поведения на дороге, как пешеходов, так и автолюбителей.

 Сегодня старт проекту вместе с ведущей Викторией Менгалиевой дадут инспектор Управления ГИБДД  Игорь Зайцев и ветеран службы Сергей Хюсеев. В этом году Госавтоинспекции Калмыкии исполняется 85 лет. Участники программы вспомнят об основных вехах в истории ДПС. К интерактивной беседе могут подключиться и радиослушатели.

Телефон студии 4-11-26. Не пропустите в 13 часов 15 минут.

 

 

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