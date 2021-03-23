Премьера на «Радио России. Калмыкия»! Тематический проект о безопасности дорожного движения - «Зеленая волна»
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Это цикловая ежедневная программа. Главная цель: обратить пристальное внимание жителей региона на культуру и правила поведения на дороге, как пешеходов, так и автолюбителей.
Сегодня старт проекту вместе с ведущей Викторией Менгалиевой дадут инспектор Управления ГИБДД Игорь Зайцев и ветеран службы Сергей Хюсеев. В этом году Госавтоинспекции Калмыкии исполняется 85 лет. Участники программы вспомнят об основных вехах в истории ДПС. К интерактивной беседе могут подключиться и радиослушатели.
Телефон студии 4-11-26. Не пропустите в 13 часов 15 минут.