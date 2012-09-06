В республике проходит Чемпионат профкомпетенций «Молодые профессионалы»

Студенты средних профессиональных учебных заведений, специалисты республиканских предприятий принимают участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Всего около ста человек борются за звание лучшего в 17 компетенциях. Среди них и юниоры. Чемпионат проходит на семи площадках в Элисте и в Городовиковске.

Медицинские сёстры соревнуются на базе колледжа им. Тамары Хахлыновой. Их состязания начались накануне, сегодня стартовал второй модуль. Шестеро участников представляют не только Элисту, но и районы республики.

Талант, креативность и мастерство участников оценивают специалисты в своих областях, в том числе приглашенный из Москвы эксперт от Союза WorldSkills-Russia.

Подведение итогов и награждение состоятся 27 февраля. Победители войдут в состав сборной команды Калмыкии и получат возможность принять участие в отборочных соревнованиях.