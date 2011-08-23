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25 февраля, 13:56
НовостиЗдравоохранение

В Калмыкии расширен список участников программы «Земский доктор»

В Калмыкии расширен список участников программы «Земский доктор»

Получить единовременную выплату за работу в селе, теперь могут также акушерки и медсёстры. А среди специалистов, которые приехали работать в Кетченеровский район, участковые терапевты, педиатры, фельдшеры, обладающие универсальными навыками оказания медпомощи. За последние три года здесь участниками федерального проекта стали 6 докторов.

Конша Санджиев - участник программы « Земский доктор».  Молодой педиатр приехал в Кетченеры из Москвы. Там он работал  после окончания Ростовского мединститута. Спустя полтора года, решил вернуться в Калмыкию, где родился и вырос. Тут, считает врач, его знания необходимы людям. В его планах жить и работать на селе. А средства, полученные от участия в программе, отдал родителям.

Появление в селе квалифицированного специалиста рады не только родители пациентов. Характеризует нового работника, как высокообразованного и отзывчивого и главный врач Светлана Манджиева.

По мнению Светланы Манджиевой, для улучшения качества оказания медпомощи пациентам на их вооружение новое оборудование. К примеру, аппараты ИВЛ используются в госпитале для лечения больных коронавирусной инфекцией. А карета скорой помощи позволяет оперативнее доставлять бригады медиков к таким пациентам, нуждающимся в госпитализации. Новый флюорограф установлен в чистой зоне. По словам персонала, современное оборудование помогает точнее диагностировать заболевания и проще в использовании.

Проект « Земский доктор»  реализуется в рамках государственной программы « Развитие здравоохранения»  на территории  России уже на протяжении трех лет. И за это время штабы медицинских учреждений по всей стране, в том числе и в отдаленных уголках Калмыкии пополнились квалифицированными работниками. Этому рады жители глубинки, получившие качественное медицинское обслуживание. Кстати, от участия в программе выигрывают обе стороны. А для врачей предусмотрена мотивация в виде денежного поощрения и предоставленного жилья.

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