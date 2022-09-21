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12 октября, 15:52
Новости

В Калмыкии проживают 10 пенсионеров-орденоносцев, сообщают в Пенсионном фонде региона

В Калмыкии проживают 10 пенсионеров-орденоносцев, сообщают в Пенсионном фонде региона

За достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна один из жителей республики отмечен высшей степенью отличия и носит Звание Героя Социалистического труда. А среди ветеранов–животноводов есть лауреат Государственной премии СССР и полный кавалер ордена Трудовой Славы.

За трудовые подвиги 6 уроженцев Калмыкии удостоены ордена Ленина, еще 2 – полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Примечательно, что в списке отмеченных тружеников села не только мужчины: так, например, полный кавалер ордена Трудовой Славы – женщина-доярка. Всего среди награждённых 4 женщины. Самому старшему обладателю высоких государственных наград - 91 год, младшей – 71.

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