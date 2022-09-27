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19 октября, 15:44
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Сегодня Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывающих из-за рубежа

Сегодня Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывающих из-за рубежа
Также ведомство предлагает упразднить пункт постановления, согласно которому работодателям больше не надо будет информировать сотрудников, выезжающих за рубеж, о сдаче ПЦР-теста по прибытии и соблюдении режима самоизоляции. Это касается всех непривитых граждан России.

Иностранцам и лицам без гражданства необходимо будет только заполнить анкету прибывающего. Также Роспотребнадзор предлагает проводить выборочное тестирование на COVID-19 в аэропортах и во всех пунктах пропуска через государственную границу страны.
 
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