Сегодня Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывающих из-за рубежа

Также ведомство предлагает упразднить пункт постановления, согласно которому работодателям больше не надо будет информировать сотрудников, выезжающих за рубеж, о сдаче ПЦР-теста по прибытии и соблюдении режима самоизоляции. Это касается всех непривитых граждан России.



Иностранцам и лицам без гражданства необходимо будет только заполнить анкету прибывающего. Также Роспотребнадзор предлагает проводить выборочное тестирование на COVID-19 в аэропортах и во всех пунктах пропуска через государственную границу страны.