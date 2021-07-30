В республике продолжается прививочная кампания против COVID-19

При вакцинации активно используют новый препарат «Спутник Лайт». Он является однокомпонентным, поэтому сертификат о прививке можно получить в этот же день. Именно так сделал герой нашего следующего сюжета из Яшалтинского района.

Владислав Овгеев собирается в скором времени поехать на заработки в другой регион. Чтобы обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции, он заблаговременно привился новой вакциной «Спутник Лайт». И в это же день получил сертификат, который пригодится ему для предъявления работодателю.

Без спешки и очередей. А главное - всё в один день. Такая возможность появилась у жителей Калмыкии при поступлении в регион препарата «Спутник Лайт». Однокомпонентная вакцина предназначена для инъекции людям от 18 до 60 лет. Также, как и «Спутник V», она хранится при очень низких температурах. А один флакон рассчитан сразу на несколько доз.

Очередная партия вакцины, поступившая в муниципалитет, «Спутник Лайт». Свыше 3,5 тысяч доз. Всего же, на сегодня в Яшалтинском районе прививочной кампанией охвачено свыше пятидесяти процентов населения от необходимого плана. Пункты для получения инъекции открыты во всех населённых пунктах, кроме сел Красный партизан и Краснополье. Их жители смогут пройти иммунизацию в соседних селах.

Сертификат о пройденной иммунизации получить можно как в электронном виде на портале Госуслуг, так и в традиционном бумажном варианте. Заполнит его медсестра с указанием даты проведения процедуры, названия и серии препарата.

Однако, темпы вакцинации в Яшалтинском районе, как, впрочем, и повсеместно, опережают уровень заболеваемости. Семьдесят человек с различной степенью тяжести сейчас находятся на лечении в госпитале. Это также жители Городовиковского района. Еще 82 – контактных. А ежедневный прирост составляет не менее 15 инфицированных.

Для тех, кто проходит лечение от коронавируса амбулаторно, лекарства также имеются, отметил главврач. Получить их можно в аптеке при районной больнице.