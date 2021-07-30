Подростки впервые покорили небеса

В рамках реализации проекта «Через тернии к звёздам», 30 юных жителей Калмыкии посетили Ставропольский городской авиационный клуб. Ребята прошли учебный курс и принялись готовиться к мечте многих: прыжке с парашютом с восьмисот метров. Разбив лагерь в ангаре, перекусив заранее припасённым сухпайком, с раннего утра начали попытки. После приземления, все были переполнены впечатлениями, а семеро из них совершили прыжок не один раз, выполнив норматив юного парашютиста. Каждый участник получил диплом о выполнении прыжка и значок.