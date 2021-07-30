Сегодня в Элисте чествовали победительницу Первенства Европы по олимпийскому каратэ 15-летнюю Алтану Басангову

Соревнования проходил в финском городе Тампере. Воспитанница Республиканской комплексной спортивной школы - кандидат в мастера спорта. В весе до 54-х килограммов категории кумитэ, она провела пять боёв с соперниками из Финляндии, Франции, Украины, Турции и Чехии. И одержала победу. Алтана занимается каратэ с шести лет. После небольшого перерыва она будет готовиться к турниру «Надежды России». Он пройдет в декабре и распределит путевки на первенство Европы будущего года. К тому времени Алтана перейдет в другую возрастную группу.