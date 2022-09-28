25 ноября, 07:39
В республике продолжается помощь мобилизованным
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Педагоги и учащиеся детской школы искусств села Троицкое проведут благотворительный концерт. В актовом зале свое мастерство и талант покажут инструменталисты, хореографы и ученики образовательного учреждения.
Педагоги и учащиеся детской школы искусств села Троицкое проведут благотворительный концерт. В актовом зале свое мастерство и талант покажут инструменталисты, хореографы и ученики образовательного учреждения.
Во время концерта будет установлен ящик для пожертвований, куда все желающие смогут опустить денежные средства на помощь мобилизованным землякам.