В республике продолжается помощь мобилизованным

Педагоги и учащиеся детской школы искусств села Троицкое проведут благотворительный концерт. В актовом зале свое мастерство и талант покажут инструменталисты, хореографы и ученики образовательного учреждения.



Во время концерта будет установлен ящик для пожертвований, куда все желающие смогут опустить денежные средства на помощь мобилизованным землякам.