Калмыкия за здоровое настоящее

Неделя борьбы с калориями и перееданием подходит к концу. Как отмечают на официальном сайте республиканского центра специализированных видов медицинской помощи "Сулда", акция приурочена к Международному дню борьбы с ожирением, который ежегодно отмечается 26 ноября.



Чтобы определить, насколько необходимо сократить или увеличить дневное потребление продуктов питания, нужно рассчитать индекс массы тела. В республике узнать эту информацию можно во многих фитнес-клубах у специалистов по тестированию.