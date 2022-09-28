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25 ноября, 08:07
Новости

Калмыкия за здоровое настоящее

Калмыкия за здоровое настоящее

Неделя борьбы с калориями и перееданием подходит к концу. Как отмечают на официальном сайте республиканского центра специализированных видов медицинской помощи "Сулда", акция приурочена к Международному дню борьбы с ожирением, который ежегодно отмечается 26 ноября.

Чтобы определить, насколько необходимо сократить или увеличить дневное потребление продуктов питания, нужно рассчитать индекс массы тела. В республике узнать эту информацию можно во многих фитнес-клубах у специалистов по тестированию.

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