Бойцы студенческих отрядов Калмыкии сегодня устроят флешмоб, посвященный Дню матери

Они выступят на элистинском Арбате с зажигательной танцевальной программой. Ребята поздравят всех женщин с этим светлым и добрым праздником. Ну а в селе Троицкое всех мам и бабушек приглашают на праздничный концерт "Всем мамам посвящается".



С самыми тёплыми и искренними поздравлениями для них выступят творческие коллективы Целинного района. Мероприятие пройдет в сельском Доме культуры.