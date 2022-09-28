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25 ноября, 07:12
Новости

Бойцы студенческих отрядов Калмыкии сегодня устроят флешмоб, посвященный Дню матери

Бойцы студенческих отрядов Калмыкии сегодня устроят флешмоб, посвященный Дню матери
Они выступят на элистинском Арбате с зажигательной танцевальной программой. Ребята поздравят всех женщин с этим светлым и добрым праздником. Ну а в селе Троицкое всех мам и бабушек приглашают на праздничный концерт "Всем мамам посвящается".

С самыми тёплыми и искренними поздравлениями для них выступят творческие коллективы Целинного района. Мероприятие пройдет в сельском Доме культуры.
 
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