4 марта, 15:34
Артисты Целинного района организовали концерт для сотрудников Верхне-Яшкульского инфекционного госпиталя
Смотрите наши видео на YouTube!
Сейчас лечение здесь проходят 85 больных коронавирусом. В преддверии Международного женского дня работники культуры решили поддержать медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и каждый день спасают жизни людей.
Врачи и медсестры, работающие здесь, порой, неделями не могут покинуть госпиталь, увидеть родных и близких. Своим искусством артисты решили создать праздничное настроение и поднять боевой дух как медиков, так пациентов. Под окнами госпиталя они исполнили всеми известные хиты и калмыцкие песни.