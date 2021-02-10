Артисты Целинного района организовали концерт для сотрудников Верхне-Яшкульского инфекционного госпиталя

Сейчас лечение здесь проходят 85 больных коронавирусом. В преддверии Международного женского дня работники культуры решили поддержать медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и каждый день спасают жизни людей.

Врачи и медсестры, работающие здесь, порой, неделями не могут покинуть госпиталь, увидеть родных и близких. Своим искусством артисты решили создать праздничное настроение и поднять боевой дух как медиков, так пациентов. Под окнами госпиталя они исполнили всеми известные хиты и калмыцкие песни.