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1 июля, 17:56
НовостиСельское хозяйство

В республике продолжается борьба с саранчой

В республике продолжается борьба с саранчой

 В Лаганском районе обследовано уже более 97 тысяч гектаров. Очаги заселения вредителями обнаружены, преимущественно, в камышовых прибрежных зонах, это полоса длиной почти 80 километров. Сообщает пресс-служба администрации Лаганского РМО.

В основном, это азиатская саранча, которая находится на финальной стадии развития. Счёт уже идёт на дни, прожорливые насекомые вот-вот встанут на крыло. Борьбу с ними ведут как фермеры, так и сотрудники Россельхозцентра. Активную помощь оказывает и администрация района. Эффективного результата можно достичь только сообща. На сегодняшний день, ядохимикатами обработано свыше 70 тысяч гектаров земель

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