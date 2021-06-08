В республике продолжается борьба с саранчой

В Лаганском районе обследовано уже более 97 тысяч гектаров. Очаги заселения вредителями обнаружены, преимущественно, в камышовых прибрежных зонах, это полоса длиной почти 80 километров. Сообщает пресс-служба администрации Лаганского РМО.

В основном, это азиатская саранча, которая находится на финальной стадии развития. Счёт уже идёт на дни, прожорливые насекомые вот-вот встанут на крыло. Борьбу с ними ведут как фермеры, так и сотрудники Россельхозцентра. Активную помощь оказывает и администрация района. Эффективного результата можно достичь только сообща. На сегодняшний день, ядохимикатами обработано свыше 70 тысяч гектаров земель