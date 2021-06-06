С сегодняшнего дня все социальные выплаты жители региона будут получать на карту с платежной системой МИР

Таковы требования федерального закона. Как сообщили в региональном отделении ПФР, при смене карт финансовые учреждения, как правило, оставляют прежний расчетный счет. И об этом даже не нужно извещать Пенсионный фонд.

В том случае, если изменились банковские реквизиты, заявление можно подать в клиентской службе ведомства, в МФЦ, либо через портал Госуслуг или сайт ПФР.