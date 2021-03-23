В республике приступили к окотной кампании

Теплая апрельская погода на руку животноводам. После тяжелой зимовки скота они приступили к очередной, не менее важной, кампании – приему молодняка. Фермеры не берутся делать прогнозы на ближайшее будущее. Все зависит от упитанности маточного поголовья, которое в условиях засухи осталось практически без корма.

Ики-Бурульский район оказался в числе тех территорий, где в прошлом году был введен режим ЧС, потому без проблем перезимовать не удалось. Сегодня стоит задача без потерь получить приплод.

Сейчас в хозяйстве, которым руководит Данзан Улюмджиев -300 ягнят. О плановом приплоде пока нет речи, как раньше. А все из-за засухи, которой подверглась и территория Ики-Бурульского района. Поэтому маточное поголовье не получило должного питания в период, когда степь обретает кормовую ценность. А это не могло не повлиять на будущее потомство. Хотя сено завозили из соседних регионов. Был и собственный запас соломы. Его не всегда хватало. А в рационе поголовья, которое находится под присмотром Сергея Эдгеева, подкормка.

В сложной ситуации оказалось КФХ не только Данзана Улюмджиева, а практически все хозяйства Калмыкии. Фермеры понесли большие затраты на заготовку запасов. У некоторых цифра превышала полтора миллиона рублей. Напомним, кормить скот начали с июня. Подспорьем стала поддержка из федерального бюджета. В числе получателей и икибурульцы.

Теперь еще один экзамен предстоит выдержать животноводам. Без падежа провести окотную кампанию. Зимовка скота у Улюмджиевых прошла с минимальными, по сравнению с другими фермерами, потерями. Хотя, помимо дефицита сена, была проблема и с водопоем поголовья. Учитывая испытания прошедшей зимы, семейная бригада решила создать собственную кормовую базу. Раньше площадь в 212 гектаров была в аренде, теперь ее вернули для сельскохозяйственных нужд.

Сейчас животноводы уповают на небесную канцелярию. Если будет много дождя и солнца, то появится травостой, который необходим для молодняка. Но беспокойство уже вызывают сильные ветра, которые вновь могут иссушить степь. Ведь она только начинает восстанавливаться и покрывается долгожданной зеленой массой.