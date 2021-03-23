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10 апреля, 12:37
НовостиОбразование

Сегодня будет проведена Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант»

Сегодня будет проведена Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант»

Калмыкия присоединиться к нему только в режиме онлайн. Начало в 14.00. Но в некоторых регионах организованы площадки. Акция проводится, чтобы популяризировать грамотность и русский язык по всему миру.

В этом году более 800 населенных пунктов из 60 стран присоединятся к проекту, столицей которого выбран Якутск. Туда отправится диктовать текст его автор - писатель, журналист, сценарист, радиоведущий и военный корреспондент Дмитрий Глуховский.

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