Саранг Бембеев вошел в сотню финалистов образовательной программы «Архитекторы РФ»

Напомним, конкурс был инициирован Минстроем России. Заявок было подано более 3000 из 50 регионов страны.

Саранг работает в администрации Приютненского РМО. Войти в список лучших было нелегко, говорит он. Это бесплатная лидерская программа профессионального развития. Участники в течение года будут слушать лекции ведущих экспертов в разных городах и за рубежом. Но все зависит от эпидситуации в мире.

Первый этап обучения в Москве уже завершился. Есть мероприятия, которые пройдут и в формате онлайн. По итогам года конкурсанты смогут реализовать идеи по проектированию и строительству не только в своих, но и соседних регионах.

Например, преобразить не только внешний облик библиотек, школ, домов культуры, но, и добиться того, чтобы там было комфортно работать и учиться. Ведь главные требования к проектам – экономическая эффективность и удобство.