9 апреля, 20:24
 7 °C
91,78
77,17
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 апреля, 21:19
НовостиМолодёжная политика

Саранг Бембеев вошел в сотню финалистов образовательной программы «Архитекторы РФ»

Саранг Бембеев вошел в сотню финалистов образовательной программы «Архитекторы РФ»

Напомним, конкурс был инициирован Минстроем России. Заявок было подано более 3000 из 50 регионов страны.

Саранг работает в администрации Приютненского РМО. Войти в список лучших было нелегко, говорит он. Это бесплатная лидерская программа профессионального развития. Участники в течение года будут слушать лекции ведущих экспертов в разных городах и за рубежом. Но все зависит от эпидситуации в мире.

Первый этап обучения в Москве уже завершился. Есть мероприятия, которые пройдут и в формате онлайн. По итогам года конкурсанты смогут реализовать идеи по проектированию и строительству не только в своих, но и соседних регионах.

Например,  преобразить не только внешний облик библиотек, школ, домов культуры, но, и добиться того, чтобы там было комфортно работать и учиться. Ведь главные требования к проектам – экономическая эффективность и удобство.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия