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26 сентября, 15:38
НовостиКультура

В республике появится ещё одна модельная библиотека

В республике появится ещё одна модельная библиотека

Лаганская центральная районная библиотека стала победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек - об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Для реализации проекта, которая начнется уже в этом году, из федерального бюджета будет выделено 10 миллионов рублей.

На эти средства закупят специализированную мебель и технику, значительно пополнится литературный фонд, будут созданы тематические пространства, места для лекций и концертов, предполагается также обучение персонала библиотеки.

 Планируется создание индивидуальных автоматизированных мест для читателей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, модельные библиотеки создаются в регионах в рамках Национального проекта «Культура». 

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