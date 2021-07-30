В республике появится ещё одна модельная библиотека

Лаганская центральная районная библиотека стала победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек - об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Для реализации проекта, которая начнется уже в этом году, из федерального бюджета будет выделено 10 миллионов рублей.

На эти средства закупят специализированную мебель и технику, значительно пополнится литературный фонд, будут созданы тематические пространства, места для лекций и концертов, предполагается также обучение персонала библиотеки.

Планируется создание индивидуальных автоматизированных мест для читателей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, модельные библиотеки создаются в регионах в рамках Национального проекта «Культура».