В Калмыкии завершается подключение соцучреждений к интернету

За последние 3 года подключены 365 объектов, среди них – 147 школ, 86 ФАПов, 9 библиотек. Работа по обеспечению доступа к сети интернет социально значимым учреждениям ведется в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика России». В каких еще населенных пунктах появится всемирная паутина, выясняла наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Все 9 населенных пунктов Малодербетовского района сегодня оснащены высокоскоростным интернетом, говорит начальник районного линейно-технического цеха Евгений Васильев. В отрасли он трудится уже 27 лет. Сегодня в районе все аналоговые станции переведены в цифровые. Видеозвонки родственникам, общение в соцсетях, просмотр роликов в интернете - теперь доступно и более ста жителям поселка Хонч-Нур. Здесь появилась телефонная связь, в советские времена об этом только мечтали. Как и в поселках Унгн-Терячи и Зурган.

Многочисленные телекоммуникационные провода и стол связи 70-х годов. Все это - в святая святых интегрированного провайдера цифровых услуг, которая совместно с региональным министерством цифрового развития сегодня проводит высокоскоростной интернет в отдаленные поселки республики.

Так, до конца года дополнительно интернет появится в 4 фельдшерских пунктах в поселках Лола, Эвдык Кетченеровского, Октябрьский Яшалтинского и Улан-Эрге Яшкульского районов. Все это будет обеспечено за счет средств федерального бюджета. А в 148 населенных пунктах узлы связи обеспечат возможность технического присоединения к всемирной паутине сотней жителей.

Благодаря работникам связи, в 25 населённых пунктах Калмыкии интернет появился впервые за всю историю республики. Лучшие сотрудники отмечены почетной грамотой и благодарностями Главы региона. Звания Заслуженного работника народного хозяйства получили 3 специалиста. В их числе и Евгений Васильев. Юбилейную медаль профсоюза работников связи России к 115-летию организации за добросовестный труд получил и министр цифрового развития республики Алексей Этеев.