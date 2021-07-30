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26 сентября, 14:03
Новости

В поселке Комсомольский проведены коммуникации к земельным участкам многодетных семей

В поселке Комсомольский проведены коммуникации к земельным участкам многодетных семей

Теперь, когда подведены свет, газ и вода, льготная категория граждан сможет приступить к возведению своих домов. Их на этой территории появится - 20.

Приводят в  надлежащее состояние и сельские дороги. Капремонт был произведен сразу на трех улицах, где наблюдается самое интенсивное движение. Также в контракте предусмотрено и щебеночное покрытие дорожного полотна. С каждым годом число магистралей, которые требуют ремонта, растет, говорит заместитель главы администрации Черноземельского РМО Санал Мукабенов.

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