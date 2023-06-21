В республике планируют создать селекционно-племенной центр по калмыцкой породе крупного рогатого скота

Врио министра сельского хозяйства Тимур Гаваев обсудил этот вопрос с директором Прикаспийского аграрного федерального центра РАН Натальей Тютюма. Тимур Гаваев отметил стабильный рост поголовья сельхозживотных в республике. И подчеркнул, что особое внимание уделяется его качеству и продуктивности. «Для продолжения популяции калмыцкой породы КРС нам необходим хороший генофонд. Внедрение научных методов и технологий позволит улучшить работу в этом направлении. Развитие животноводства и его продуктивные качества, соответствующие требованиям экономики, находятся на особом контроле Главы Калмыкии», – сказал руководитель министерства.