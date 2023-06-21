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23 июня, 14:44
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Компания «Калмык Вул» выставила лоты со своим товаром на белорусскую товарную биржу для реализации по всему миру

Компания «Калмык Вул» выставила лоты со своим товаром на белорусскую товарную биржу для реализации по всему миру

Компания «Калмык Вул», которая занимается первичной переработкой и продажей всех видов шерсти и топса, выставила лоты со своим товаром на белорусскую товарную биржу для реализации по всему миру

В этом им помог Центр поддержки экспорта Калмыкии в рамках реализации нацпроекта. Встреча местных предпринимателей с представителями белорусской биржи состоялась в ноябре прошлого года. Напомним, в марте Глава Республики Бату Хасиков посетил Беларусь и обсудил перспективные проекты, которые смогут дать эффективный ответ на санкционные вызовы, в том числе способствовать развитию экспортного потенциала региона, привлечению новых инвестиций.

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