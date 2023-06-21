Компания «Калмык Вул» выставила лоты со своим товаром на белорусскую товарную биржу для реализации по всему миру

Компания «Калмык Вул», которая занимается первичной переработкой и продажей всех видов шерсти и топса, выставила лоты со своим товаром на белорусскую товарную биржу для реализации по всему миру



В этом им помог Центр поддержки экспорта Калмыкии в рамках реализации нацпроекта. Встреча местных предпринимателей с представителями белорусской биржи состоялась в ноябре прошлого года. Напомним, в марте Глава Республики Бату Хасиков посетил Беларусь и обсудил перспективные проекты, которые смогут дать эффективный ответ на санкционные вызовы, в том числе способствовать развитию экспортного потенциала региона, привлечению новых инвестиций.