Шесть часов шла операция, чтобы спасти 21-летнего жителя Городовиковского района, пострадавшего в серьезном ДТП.

В республиканскую больницу им.П.П. Жемчуева поступил юноша со множественными травмами, в том числе переломом костей таза со смещением, что очень опасно для жизни человека.

Пациента экстренно прооперировали: в течение шести часов врачи боролись за жизнь, наложили аппараты внешней фиксации. Затем выводили из травматического шока. После стабилизации состояния его ждала еще одна уникальная операция - остеосинтез лонных костей таза. Обе операции прошли успешно.

- «Остеосинтез проводится для стабилизации тазового кольца с помощью металлоконструкций и пластин. Это позволит в короткие сроки стать подвижным и вернуться к привычной жизни. Пациент уже выписан, его ждет этап реабилитации», - сказал травматолог-ортопед ресбольницы Хонгр Цебеков.

- «Нам нравится настрой лечащего врача, он вселяет уверенность. Медики дают хороший прогноз. Спасибо всему отделению за чуткость и внимание», - сказали пациент Иван Касьянов и его мама Людмила.