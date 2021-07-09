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31 июля, 19:06
НовостиБизнес

В республике началось тестирование проекта по поддержке бизнеса с помощью цифровых технологий

В республике началось тестирование проекта по поддержке бизнеса с помощью цифровых технологий

Об этом сообщил Глава Калмыкии Бату Хасиков на своей странице в Instagram. Им было отмечено, что данный проект поможет калмыцким предпринимателям получить меры поддержки одним нажатием кнопки, благодаря новому методу принятие решения об оказании поддержки бизнесу станет максимально прозрачным и открытым.

"Скоринговая модель проводит оценку бизнеса – за три минуты проверяет данные по 44 показателям для адресного подбора мер поддержки. Мы будем знать конкретно, кому и какая поддержка необходима. Это могут быть, например, льготные кредиты, гарантии." - отметил Глава.

Получить оценку можно в региональном центре «Мой бизнес». Данную процедру прошли уже 13 предприятий республики. Тестовый режим продлится до августа, а позднее этот процесс станет частью цифровой платформы малого и среднего бизнеса и будет полностью автоматизирован.

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