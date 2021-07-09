Tom Ford Bitter Peach: оригинальный аромат для мужчин

Необычный парфюм для мужчин Tom Ford Bitter Peach относится к категории фруктово-бальзамических и к коллекции Private Blend. Он был выпущен в 2020 году и сразу стал любимым запахом не только мужчин, но и женщин. Том Форд сказал про этот аромат, что он «очень сладкий и даже сладострастный, что он излучает страсть олицетворяет собой чувственность». Аромат «Том Форд Биттер Пич» подойдет тем, кто не боится выражать себя, понимает свою уникальность и сочетает в себе, как горечь, так и сладость. Этот парфюм популярен почти два года, и не собирается сдавать свои позиции.

В чем уникальность аромата?

Парфюм Tom Ford Bitter Peach можно охарактеризовать, как сладковатый, чувственный аромат, в котором ярко чувствуются древесные и смолистые оттенки. Несмотря на то, что духи были выпущены американском модным домом в 2020 году, они все еще остаются популярными среди мужчин и женщин, потому что они относятся к категории унисекс. Даже яркий оранжевый флакон подчеркивает дерзость, яркость парфюма «Том Форд Битерр Пич».

Начальные нотки композиции представлены peche de vigne, а именно – красной мякотью винного персика с неповторимым ароматом. Масло сицилийского апельсина оттеняется свежестью цитрусовых. Сердечные нотки представлены абсолютом нежного жасмина и маслом даваны. Именно индийская полынь с ее теплым акцентом отлично сочетается с горьким ромом, делая аромат таким ярким и неповторимым. Завершают композиции нотки пачули, сандала, ветивера, а также ванили и кашмерана. Подобное сочетание делает обычный персик уникальным и неповторимым в своем роде.

Этот аромат идеально подойдет ярким мужчинам, которые не бояться выражать себя, любят быть в центре внимания и привлекать взоры окружающих. Также духи Tom Ford Bitter Peach подойдут смелым девушкам, внутри которых бушует настоящая страсть. Духи можно использовать в течении всего года, хотя лучше всего они раскрываются в зимний период и осенний период. В холода ими можно пользоваться ежедневно, независимо от события и погоды за окном. Парфюм идеально подчеркнет достоинства и сделает так, чтобы все взгляды противоположного пола были обращены на вас.

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