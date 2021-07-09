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31 июля, 18:40
НовостиОбщество

Ветераны Калмыкии получат именные поздравления от Президента

Ветераны Калмыкии получат именные поздравления от Президента

Поздравительные письма за подписью Владимира Путина будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны, отмечающим в августе юбилейные дни рождения – 90 и 95 лет. Всего их 10 и каждый - труженик тыла. Больше всего юбиляров проживает в степной столице. 

Министерство социального развития, труда и занятости региона сообщает, что в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, поздравления будут вручены на местах проживания именинников. Передадут их главы муниципальных образований с соблюдением необходимых санитарных требований. 

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