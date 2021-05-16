В республике наблюдается рост заболеваемости COVID-19

Об этом сообщили в ходе прямого эфира глава регионального Минздрава и Главный санитарный врач Калмыкии. Как было озвучено, зафиксирован медленный рост заболеваемости среди лиц старше 65 лет. В тоже время специалисты отмечают увеличение числа заразившихся граждан от 18 до 29 лет вдвое. По словам Санджиева, это связано с циркуляцией новых штаммов: британского и южноафриканского. Ею же будет обусловлен новый подъем заболеваемости. Британский более заразен, отмечается омоложением контингента. А южноафриканский известен тем, что он преодолевает иммунный барьер, а иногда не подвержен воздействию антител. И потому этот штамм более агрессивный.

По-прежнему, отмечаются очаги заражения в семье и в коллективах. По словам главы Роспотребнадзора Джангара Санджиева, сейчас регион вступил в третью волну коронавируса. Ее ожидали в конце апреля. Но из-за длительных выходных на майские праздники и других факторов, она пришла позднее. А ведь впереди – выпускные вечера в школах.

Министр здравоохранения призвал в очередной раз вакцинироваться. В пример Юрий Кикенов привел Кетченеровский район, там привились 50 процентов населения. К этой цифре приближаются малодербетовцы и октябрьцы. Кроме того, министр акцентировал внимание на комплектации штатов. Уже определены целевые места для поступления в профильные ВУЗы и ординатуру.