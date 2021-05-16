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11 июня, 17:38
НовостиОбщество

Сегодня стартовала первая смена детского лагеря «Лесная сказка»

Сегодня стартовала первая смена детского лагеря «Лесная сказка»

Напомним,  учреждение было закрыто в 2017 году  из-за несоответствия нормам СанПин. А в 2019 году Бату Хасиков поручил направить порядка 17 миллионов рублей на реконструкцию лагеря из средств, полученных Калмыкией из Резервного фонда российского Правительства, и около 2 миллионов из местного бюджета.

 Привели в порядок все кемпинги и пищеблок, закуплена новая мебель и постельное белье. И сегодня в лагерь прибыли 75 детей из Элисты.

 

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