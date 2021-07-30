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10 сентября, 14:48
НовостиОбразованиеЗдравоохранение

В республике проводится последовательная работа по обновлению автопарка скорой помощи и школьных автобусов

В республике проводится последовательная работа по обновлению автопарка скорой помощи и школьных автобусов

Правительство России выделило 15,3 млрд рублей на закупку более 1,6 тысяч автомобилей скорой помощи и свыше 4 тысяч школьных автобусов в регионы

«В республике мы проводим последовательную работу по обновлению автопарка», – подчеркнул Бату Хасиков. С 2019 года было приобретено 63 автомобиля скорой медицинской помощи, что на 30,14 процентов увеличило автопарк, и 59 школьных автобусов марки «Газель», «Форд», «ПАЗ», которые были распределены по всем районам Калмыкии.

Глава региона также добавил, что обязательно продолжится работа по обновлению автопарка и в скором времени будут приобретены новые авто.

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