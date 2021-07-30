Сегодня в Калмыкию прибыл Народный художник России Никас Сафронов

В Элистинском аэропорту знаменитого живописца встретили по калмыцкой традиции: с хадаками, джобой и борцыками. В двухдневную программу пребывания Никаса Сафронова входит посещение Центрального хурула. Сегодня же гость планирует побывать на Одиноком тополе.

Напомним, открытие выставки мастера состоится завтра в Национальном музее Калмыкии. Будет представлено более 80 живописных и графических работ. А накануне на пресс-конференции арт-директор маэстро Наталья Христенко рассказала, что эта экспозиция выставляется в России в последний раз. Затем она отправится в коллекцию музея Бахрейна.