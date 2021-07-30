Стартовал прием заявок на III Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом»

Организатором конкурса выступает Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего», сообщает Комитет по делам молодёжи и спорта Администрации города Элисты. Участие в конкурсе могут принять молодые граждане в возрасте от 7 до 35 лет, учащиеся общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, молодые специалисты.

Конкурсные номинации предполагают подготовку участниками предложений по социально-экономическому развитию страны. Заявки на участие принимаются на официальном сайте до 1 октября.