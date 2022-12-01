В республике идет подготовка к весеннему севу

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день из имеющихся в наличии семян зерновых и зернобобовых культур на показатели качества проверили 47%. Из них львиная доля - 90% признаны кондиционными.



То есть они отвечают требованиям на посевные качества по всем показателям - чистоты, всхожести, влажности, которые предусмотрены стандартом ГОСТ. По остальному объему семян ведется доработка до посевных кондиций.