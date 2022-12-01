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28 февраля, 14:23
Новости

В Калмыкии по-прежнему самый низкий показатель инфляции в Южном федеральном округе

В Калмыкии по-прежнему самый низкий показатель инфляции в Южном федеральном округе

В январе она составила 8,6%. На динамику цен в регионе влияли как общероссийские факторы, так и локальные. Например, стабилизация ситуации в животноводческой отрасли республики.

Сдерживали рост цен на продукты расширение предложения мяса и молока в стране и сокращение расходов производителей на корма из-за рекордного урожая зерна. По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в следующем.

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