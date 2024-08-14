В республике единое пособие получают более 32 тысячи семей

На эти цели Отделением СФР было направлено более 2,5 миллиардов рублей. На помощь могут претендовать семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека, напомню в Калмыкии он составляет 14835 рублей. Размер единого пособия на каждого ребенка может быть 50%, 75% или 100% от этой суммы.

Подать заявление для его оформления можно через портал госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по РК или МФЦ. Срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней.

Фото: Соцфонд Калмыкии