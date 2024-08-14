16 августа, 16:33
 28 °C
98,32
88,8
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 августа, 12:42
НовостиСобытие

В республике единое пособие получают более 32 тысячи семей

В республике единое пособие получают более 32 тысячи семей

На эти цели Отделением СФР было направлено более 2,5 миллиардов рублей. На помощь могут претендовать семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека, напомню в Калмыкии он составляет 14835 рублей. Размер единого пособия на каждого ребенка может быть 50%, 75% или 100% от этой суммы.

Подать заявление для его оформления можно через портал госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по РК или МФЦ. Срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней.

Фото: Соцфонд Калмыкии

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия