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16 августа, 12:38
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В Калмыкии 90 многодетных семей получили компенсацию затрат на обучение детей

В Калмыкии 90 многодетных семей получили компенсацию затрат на обучение детей

С начала года из республиканского бюджета на 133 учащегося направили более 2-х с половиной миллионов рублей. Ежегодная компенсация на обучение детей из многодетных семей по программам СПО установлена с 2023 года. Новая мера поддержки на каждого учащегося составляет около 20 тысяч рублей.

Напомним, право на компенсацию затрат предоставляется многодетным семьям с тремя и более детьми, в том числе принятыми под опеку (попечительство) до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23-х лет и при условии его обучения по очной форме. А также постоянно проживающие на территории Калмыкии.

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