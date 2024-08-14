Минсельхоз Калмыкии продолжает взаимодействие с подшефным Антрацитом

Сотрудники профильного ведомства приняли участие во Всероссийской акции «Собери ребенка в школу», которая направлена на оказание адресной помощи в преддверии учебного года. Они передали наборы с необходимыми принадлежностями будущим первоклассникам из многодетных семей и детям участников СВО.

Как отметил министр Тимур Гаваев, данная акция позволит уделить внимание и подарить частичку тепла и заботы каждому ребенку.