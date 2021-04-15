В республике будет усилен режим безопасности в образовательных организациях

Такой приказ издан Министерством образования и науки Калмыкии. Это стало итогом прошедшего совещания Главы Калмыкии с участием представителей профильных министерств, силовых ведомств и муниципалитетов.

Главный вопрос, который обсудили в ходе заседания - обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях. Тема эта имеет наиважнейшее значение и требует повышенного внимания. Последние трагические события в Казани показали насколько остро стоит эта проблема.

Руководители муниципальных образований обменивались опытом, правоохранительные органы делились рекомендациями, как следует правильно вести такую работу.

Во всех муниципалитетах проходят проверки требований антитеррористического законодательства. В регионе эти требования предъявляются к учреждениям, в зависимости от категорирования объектов.

Министерство образования региона, помимо обязательной проверки состояния защищённости организаций, планирует проведение профилактических мероприятий: организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести тематические классные часы, общешкольные родительские собрания и усилить родительский контроль.