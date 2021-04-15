Долгожданный газ придет в дома четырех переулков села Троицкое Целинного района

Точка в многолетней проблеме поставлена на встрече жителей и руководства РМО. Более 13 лет люди ждут газификации. И надеются, что заготовка дров и угля останется в прошлом. Все вопросы жителей переулков Джангара и Толстого были адресованы главе администрации Целинного РМО Эрдни Опиеву и профильным специалистам. Говорят, что устали ждать газификации. А заготовка к отопительному сезону дров и угля требует немалых затрат. Семья Элистеевых на всю зиму уезжает в Элисту. Там супруги арендуют жилье. Говорят, выходит дешевле.

Как выяснилось, проект газификации юго-восточной части села Троицкое был подготовлен еще три года назад. За это время новых дворов стало больше. Поэтому стоит задача охватить весь жилой массив. Для этого нужно сделать корректировку плана по обеспечению голубым топливом. Сейчас руководство района думает, как изыскать средства, чтобы в каждый дом пришел газ.

Обещание руководства района вселяет надежду, что в этом году не придется тратить большие деньги из семейного бюджета на топливо, говорит Эльвира Хулхачиева. Семья прогревает дом электрическим оборудованием. Но это дорого. За полгода – более 120 тысяч рублей.

А вот Наталья Явашкаева, которая проживает по улице Лермонтова, провела газопровод протяженностью в 400 метров на свои личные средства. Это обошлось многодетной семье в полмиллиона рублей. Но никакая программа, как пояснили на встрече, не предусматривает возмещение понесенных затрат по личной инициативе. А в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» будут газифицированы сразу три улицы и два переулка села Троицкое. Работа по контракту завершится до 30 сентября. На эти цели из федерального, республиканского и сельского бюджетов выделено более шести миллионов рублей. Кстати, в проект по газоснабжению вошел также поселок Комсомольский Черноземельского района.