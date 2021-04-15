Сегодня в Нижнем Новгороде стартует «Студенческая весна»

А накануне учащиеся калмыцких ССУЗов и КалмГУ отправились на Всероссийский фестиваль. В этом году он приурочен к Году науки и технологии.

Перед дальней дорогой монах Центрального хурула Ген Чопель совершил для ребят молебен. Всего в делегации - 31 человек. Все они прошли региональный отбор, который состоялся в рамках Фестиваля тюльпанов.

Некоторые впервые принимают участие в студенческой весне. Свои таланты они продемонстрируют по пяти направлениям: танцевальное, вокальное, театральное, инструментальное искусство и журналистика.