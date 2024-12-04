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6 декабря, 14:35
НовостиСобытиеСельское хозяйство

В республике агрохимическая служба «Калмыцкая» отмечает 60-летний юбилей.

В республике агрохимическая служба «Калмыцкая» отмечает 60-летний юбилей.

История агрохимической службы началась в январе 1965 года. В 1968 году было введено в эксплуатацию типовое двухэтажное здание агрохимлаборатории.

Калмыцкая агрохимслужба на протяжении всего своего существования проводит мониторинг плодородия сельскохозяйственных земель, а также агроэкологический мониторинг состояния, ведет учет использования сельскохозяйственных земель на территории республики.

И.о. министра сельского хозяйства Тимур Гаваев поздравил коллектив станции «Калмыцкая» и ветеранов службы с праздником. - «Все это время министерство сельского хозяйства Калмыкии работало совместно со агрохимслужбой, выполняя задачи, которые ставило перед нами государство.

- «Сейчас среди ключевых направлений - внедрение передовых научных достижений в практику», - сказал Тимур Гаваев. Он пожелал коллективу успехов и достижения всех поставленных целей на благо укрепления позиций республики в аграрном секторе.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

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