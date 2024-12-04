Специалисты Калмыкии республиканского управления ветеринарии в рабочей поездке в город Антрацит ЛНР оказали помощь коллегам.

Встреча ветеринаров состоялась в рамках межрегионального сотрудничества. Начальник отдела управления ветеринарии Николай Аржуев и начальник Черноземельской ветстанции Валерий Убушаев в ходе встречи с коллегами обсудили вопросы по отчетной документации, практического применения информационной системы «Меркурий» и актуальные аспекты ветеринарного законодательства.

- «Обмен опытом был очень полезен для обеих сторон, это способствует укреплению профессиональных связей между регионами», - подчеркнул Николай Аржуев.

Фото: Управление ветеринарии Республики Калмыкия