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6 декабря, 14:31
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Специалисты Калмыкии республиканского управления ветеринарии в рабочей поездке в город Антрацит ЛНР оказали помощь коллегам.

Специалисты Калмыкии республиканского управления ветеринарии в рабочей поездке в город Антрацит ЛНР оказали помощь коллегам.

Встреча ветеринаров состоялась в рамках межрегионального сотрудничества. Начальник отдела управления ветеринарии Николай Аржуев и начальник Черноземельской ветстанции Валерий Убушаев в ходе встречи с коллегами обсудили вопросы по отчетной документации, практического применения информационной системы «Меркурий» и актуальные аспекты ветеринарного законодательства.

- «Обмен опытом был очень полезен для обеих сторон, это способствует укреплению профессиональных связей между регионами», - подчеркнул Николай Аржуев.

Фото: Управление ветеринарии Республики Калмыкия

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