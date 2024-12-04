6 декабря, 15:06
В Калмыцком научном центре РАН были вручены государственные награды Калмыкия.
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Звания «Почетный гражданин Республики Калмыкия» удостоен ученый, доктор исторических наук, профессор научного центра РАН Константин Максимов.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия» присвоено доктору филологических наук научного центра РАН Байрте Манджиевой.
Почетные грамоты Калмыкии вручены доктору исторических наук Новосибирского исследовательского университета Леониду Боброву и доктору исторических наук, профессору кафедры истории Оренбургского педуниверситета Степану Джунджузову.
Юбилейными медалями «300 лет Российской академии наук» награждены Константин Максимов и Эльза Бакаева. Церемония награждения продолжилась вручением знаков отличия, Благодарностей, памятных знаков.
Фото: ФГБУН Калмыцкий научный центр РАН