В республиканскую больницу Калмыкии поступило новое оборудование для лечения инсульта и травм головного мозга

Ранее таких аппаратов не было, 2 из них пришли по региональной программе "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация Калмыкии" и 1 – по нацпроекту "Здравоохранение".



Уже состоялся инструктаж по их запуску. По словам специалистов ресбольницы, оборудование позволяет без датчиков на теле пациента оценить баланс, походку и нагрузку на суставы. Оно включает более 3 тысяч упражнений и игр, направленных на терапию разных частей тела.



Это реабилитационный комплекс с биологической обратной связью с дополненной реальностью и мотивационными играми. Врач сможет легко создавать индивидуальные курсы реабилитации для каждого пациента.