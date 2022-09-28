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24 октября, 16:27
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В республиканскую больницу Калмыкии поступило новое оборудование для лечения инсульта и травм головного мозга

В республиканскую больницу Калмыкии поступило новое оборудование для лечения инсульта и травм головного мозга

Ранее таких аппаратов не было, 2 из них пришли по региональной программе "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация Калмыкии" и 1 – по нацпроекту "Здравоохранение".

Уже состоялся инструктаж по их запуску. По словам специалистов ресбольницы, оборудование позволяет без датчиков на теле пациента оценить баланс, походку и нагрузку на суставы. Оно включает более 3 тысяч упражнений и игр, направленных на терапию разных частей тела.

Это реабилитационный комплекс с биологической обратной связью с дополненной реальностью и мотивационными играми. Врач сможет легко создавать индивидуальные курсы реабилитации для каждого пациента.

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