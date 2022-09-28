26 пожаров произошло в Калмыкии за неделю

Из них 8 возгораний сухой растительности, 12 – мусора. Калмыцкие огнеборцы 12 раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.



В тушении пожаров участвовали также подразделения добровольной пожарной охраны. Главное управление МЧС России по республике напоминает гражданам о соблюдении мер пожарной безопасности.