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24 октября, 16:01
Новости

26 пожаров произошло в Калмыкии за неделю

26 пожаров произошло в Калмыкии за неделю

Из них 8 возгораний сухой растительности, 12 – мусора. Калмыцкие огнеборцы 12 раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.

В тушении пожаров участвовали также подразделения добровольной пожарной охраны. Главное управление МЧС России по республике напоминает гражданам о соблюдении мер пожарной безопасности.

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