25 октября, 10:19
Из чего формируется доходная часть бюджета, на какие цели и в каких объемах будут израсходованы средства региональной казны
Смотрите наши видео на YouTube!
Об основных положениях проекта главного финансового документа на предстоящую трехлетку сегодня в рамках публичных слушаний расскажет первый вице-премьер, министр финансов Калмыкии Очир Шургучеев.
Об основных положениях проекта главного финансового документа на предстоящую трехлетку сегодня в рамках публичных слушаний расскажет первый вице-премьер, министр финансов Калмыкии Очир Шургучеев.
В обсуждении примут участие депутаты, представители государственной власти, общественные объединения. Уже предварительно известно, что бюджет региона сохранит социальную направленность.
Фото взято в свободном доступе.
Голосование в конкурсе Теегин айс