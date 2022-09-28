Из чего формируется доходная часть бюджета, на какие цели и в каких объемах будут израсходованы средства региональной казны

Об основных положениях проекта главного финансового документа на предстоящую трехлетку сегодня в рамках публичных слушаний расскажет первый вице-премьер, министр финансов Калмыкии Очир Шургучеев.



В обсуждении примут участие депутаты, представители государственной власти, общественные объединения. Уже предварительно известно, что бюджет региона сохранит социальную направленность.



Фото взято в свободном доступе.