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25 октября, 10:19
Новости

Из чего формируется доходная часть бюджета, на какие цели и в каких объемах будут израсходованы средства региональной казны

Из чего формируется доходная часть бюджета, на какие цели и в каких объемах будут израсходованы средства региональной казны

Об основных положениях проекта главного финансового документа на предстоящую трехлетку сегодня в рамках публичных слушаний расскажет первый вице-премьер, министр финансов Калмыкии Очир Шургучеев.

В обсуждении примут участие депутаты, представители государственной власти, общественные объединения. Уже предварительно известно, что бюджет региона сохранит социальную направленность.

Фото взято в свободном доступе.

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