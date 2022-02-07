Сегодня в Республиканском Русском театре драмы и комедии премьера
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Спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» поставила Народная артистка Калмыкии Елена Хаптаханова.
Сюжет о том, как злая мачеха пытается погубить молодую царевну за ее красоту, но любовь побеждает, преодолевая все преграды, знаком и самым маленьким.
Однако, необычное сценическое решение, красота костюмов и декораций привлечет внимание зрителей разных возрастов
Начало спектакля в 12.00 часов