Сегодня в Республиканском Русском театре драмы и комедии премьера

Спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» поставила Народная артистка Калмыкии Елена Хаптаханова.

Сюжет о том, как злая мачеха пытается погубить молодую царевну за ее красоту, но любовь побеждает, преодолевая все преграды, знаком и самым маленьким.

Однако, необычное сценическое решение, красота костюмов и декораций привлечет внимание зрителей разных возрастов

Начало спектакля в 12.00 часов