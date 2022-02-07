Сегодня - Прощеное воскресенье. Завершается и Масленичная неделя

Самые широкие народные гуляния проводились в последний день Масленичной недели. В этот день принято сжигать чучело, в знак прощания с зимой и наступления весны. Все это сопровождается хороводами, песнями и плясками.

А своим названием сегодняшний день обязан церковной традиции. Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, и о предстоящем посте

Христиане имеют обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов и нанесенных обид. Также в этот день принято принимать все меры к примирению с враждующими. Но важно делать это искренне, от всей души.