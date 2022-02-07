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6 марта, 12:15
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В Элисте прошёл военно-патриотический автопробег

В Элисте прошёл военно-патриотический автопробег

Его организатором на территории региона стала региональная Федерация бокса. В мероприятии приняло участие более 30 легковых автомобилей, украшенных государственными флагами и патриотической символикой. Стартовали из Сити Чесс, после - возложение цветов к Вечному огню и остановка у памятника генералу Маргелову.

В «Автопробеге-2022» приняли участие представители калмыцкого казачьего округа, военно-патриотических клубов Элисты, члены Общероссийского народного фронта, спортсмены.

Для каждого их них– это возможность выразить свою солидарность с населением Донбасса.

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