В республиканском комплексном центре социального обслуживания населения проводятся курсы «Школа ухода»

Здесь учат навыкам заботы о тех, кто оказался прикован к постели или инвалидной коляске. Такая помощь необходима родственникам, впервые столкнувшихся с такой проблемой, а также социальным работникам. Подробнее об этом Белг Манцаева.

Байрта Манджиева работает массажистом в социально-медицинском отделении уже 10 лет. Несмотря на большой опыт, навыков работы с пожилыми людьми все же недостаточно. Поэтому она с большим интересом всегда принимает участие в курсах по программе «Школа ухода».

«Школа ухода» — это комплекс лекций и практических мероприятий для обучения социальных работников, сиделок и родственников тех, кто прикован к инвалидной коляске или постели. Ведь многие, впервые столкнувшись с такой проблемой, просто не знают с чего начинать. На занятиях их обучают в первую очередь спокойному отношению к сложившейся ситуации.

Помимо обучения родственников теоретическим основам ухода за пожилыми людьми и инвалидами, занятия включают в себя также и освоение техники проведения гигиенических процедур, приемов оказания помощи в бытовых вопросах, таких как кормление, одевание. Также специалисты разъясняют, как оказать первую доврачебную помощь, провести простые медицинские манипуляции. И, конечно, обучают навыкам самообслуживания с использованием технических средств реабилитации. Их, кстати, можно взять напрокат здесь же.

Программа «Школа ухода» реализуется в рамках региональной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».