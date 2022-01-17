Студенты, оказавшие помощь медикам Калмыкии во время пандемии, награждены благодарственными письмами Министерства здравоохранения РК

8 ребят работали санитарными курьерами в инфекционном госпитале №3 ресбольницы им.П.П. Жемчуева. Все они встали на борьбу с коронавирусом. Это студенты КалмГУ им.Б.Б. Городовикова, медколледжа им.Т.Хахлыновой, Волгоградского медуниверситета, колледжа нефти и газа.



Как сказал Александр Калаев, врио главврача медучреждения, пандемия напомнила нам о значимости волонтеров, выполняющих важную работу. Он сердечно поблагодарил молодых людей.

Некоторые из студентов и дальше планируют продолжить работу в больнице. Один из них Адьян Басангов, студент Калмыцкого медколледжа им. Т. Хахлыновой. Он работает в госпитале ресбольницы с момента открытия в 2019 году. Сначала был курьером, потом санитаром. Помогали разносить посылки пациентам, также передавали документы, медицинские принадлежности.



Это лишь часть добровольцев, откликнувшихся на помощь медучреждениям Калмыкии. Первыми на борьбу пришли волонтёры-медики, общественники и штаб "МыВместе". Также неравнодушными остались многие жители республики и земляки, находящиеся за её пределами.